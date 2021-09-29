МВС об’єдналося з підприємцями задля вирішення проблемних питань бізнесу [ Редактировать ]
МВС разом з підприємцями взялися вирішувати проблемні питання бізнесу. На нараду до міністерства сьогодні запросили великі українські компанії. Говорили про детінізацію ринку тютюну, спирту і пального. А ще про протидію рейдерству, боротьбу з контрабандою та порушення авторських прав.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Ми розуміємо, що між бізнесом і владою, між бізнесом і правоохоронними органами, якщо ми говоримо конкретно в цьому випадку, завжди був певний бар’єр, певна стіна. Коли нам вдасться забезпечити захист бізнесу на належному рівні, ми очікуємо збільшення інвестицій. Через це буде збільшення надходжень податків.
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