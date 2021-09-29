МВС разом з підприємцями взялися вирішувати проблемні питання бізнесу. На нараду до міністерства сьогодні запросили великі українські компанії. Говорили про детінізацію ринку тютюну, спирту і пального. А ще про протидію рейдерству, боротьбу з контрабандою та порушення авторських прав.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України: