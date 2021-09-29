Ціни на житло в Києві традиційно зростають: скільки цьогоріч коштує "однушка" [ Редактировать ]
Квадратні метри здорожчали. Ціни вгору пішли і на первинне, і вторинне житло, і на оренду. І це на тлі економічної кризи, локдаунів і карантинів. Експерти пояснюють - нічого дивного, бо попит росте. Скільки ж правлять нині за квадратний метр? Де ціни найнижчі? Розкаже Олена Логінова.
Ціни за квадрат знову пішли вгору. В Україні збільшилася вартість квартир. І така тенденція по всій країні.
Если сравнить цены с января по сегодняшний день, то стоимость выросла в среднем на 15-20 процентов. За полгода - это достаточно приличный рост цен.
Обзавестися власними квадратними метрами планувала Людмила. Гроші дівчина відкладала роками. Бо, каже вже втомилася жити в орендованому житлі.
Людмила, жителька Києва:
Я розглядала і розстрочку, і кредитування, і новобудова, де є більш лояльні умови, але якщо враховувати зарплати, які є, а вони мінімальні в більшості випадків, дуже важко і складно робити якісь прогнози і вкладати в новобудову, тому шо ціна постійно зростає.
Та тепер Людмила - у розпачі. Через черговий стрибок цін плани про покупку, каже, доведеться відкласти.
Людмила, жителька Києва:
На початку літа я цікавилася придбанням однокімнатної квартири і коли ціни були на 30 відсотків нижчі, я ще могла розраховувати на розстрочку, наприклад, або з частковою виплатою, то зараз я вже розумію… Після здорожчання мені ще потрібно чекати якийсь час, щоб накопичити кошти.
Олена Логінова, кореспондентка:
Найбільше подорожчали квартири в новобудовах. Якщо брати до прикладу Київ, то ціни за квадратний метр тут стартують від 1500 тисячі доларів. Якщо порівняти зі старим фондом, то там ціни за квадрат дешевші - від 1000 доларів.
Пандемія коронавірусу, локдаун, економічна криза ...Здавалося б, ціни на нерухомість мають навпаки знизитися. Але ринок свідчить про інше. Попит на квадратні метри зріс, а з ним і ціни.
Віктор Несин, президент Спілки фахівців з нерухомого майна України:
Первичный рынок достаточно активный на сегодняшний день, очень много новых строек. Я думаю, что у застройщика нет на сегодняшний день больших проблем с продажей своих квартир. Потому что мы уже наблюдаем такую картину, закладываются ЖК, застройщик выставляет какое-то определенное количество квартир и они бронируются процентов на 80.
Найдорожче житло традиційно у Києві. Також в топ 5: Одеса, Львів та міста мільйонники Харків і Дніпро. Найрозпродуваніші - однокімнатні квартири. Бо і по вартості підйомні, і для здачі в оренду - те, що потрібно. І оренда також виросла! До слова, однушка у столичній новобудові з ремонтом досягла 13 000 гривень на місяць. І це не межа.
Віктор Несин, президент Спілки фахівців з нерухомого майна України:
Опять же Киев , Львов и Одесса. Орендные ставки достаточно высокие, а орендная ставка - это по сути окупаемость квартиры. Чем будет выше орендная ставка, тем будет выше стоимость. Поэтому я думаю, что этот спрос связан еще с этим. Выгодно преобретать квартиру, сдавать ее в оренду и получать пассивный доход с этого.
Тож експерти радять, якщо гроші є, то вкладайте їх у нерухомість. Бо ціни на неї тільки ростимуть. І до кінця року - ще на 10%.
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