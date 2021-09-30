Війна на Донбасі: дві ворожі атаки зафіксовано минулої доби [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів. А захисників Пісків атакував із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. На ворожі атаки українські захисники відповіли вогнем. В українському війську - без втрат. Як тримають оборону армійці на передовій, бачив наш кореспондент Руслан Смєщук. Його репортаж - далі.
Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Окопи та укріплення, що перерізають донецький степ. Через непростий ландшафт - ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Дивлюся вперед по фронту. Тому, що тут дуже густа зеленка, і до ворога дуже близько.
Вояки розповідають - нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію.
Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:
Частенько стали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Так зазвичай буває, коли в них ротація проходить, то починають з новими силами прострілювати позиції, проверять, на що ми здатні.
Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки.
А це - тренуються вояки одного з підрозділів. Відпрацьовують застосування небезпечної зброї.
Огонь Гранатою!
Бойові гранати кидають всі без виключення - і ті хто воює на передовій, і ті, хто задіяний у логістиці та управлінні.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Перебуваючи в зоні виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість, навченість нашого особового складу. Це з тією метою, щоб при всіх випадках нападу агресора - ми готові відбиватися і стояти за свою землю!
Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою - навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Згідно наказу командира опорного пункту. Була виявлена група противника і її треба було відпрацювати гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю цю гранатами.
Відпрацьовують вояки й навички бою з іншою зброєю.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Погані навички маю, їх покращити треба. Для того виконуємо ці вправи.
Вояки впевнені - саме навчання та чесна, системна робота над помилками - істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті - ситуація незмінна, обстріли тривають.
по теме
На фронті Ярослав із 2014 року. Каже, ворог вже в котрий раз намагається запалити ці позиції - але щоразу або невдало, або шкодить собі.
А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників - скинув гранатометні постріли ВОГ-17.
Кулями над головою, нас зустрічає Світлодарська дуга. Журналістам трохи моторошно. Але воїни вже звикли.
Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120 мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.