Ціни на житло в Києві традиційно зростають: скільки цьогоріч коштує "однушка"

Ціни вгору пішли і на первинне, і вторинне житло, і на оренду. І це на тлі економічної кризи, локдаунів і карантинів. Експерти пояснюють - нічого дивного, бо попит росте. Скільки ж правлять нині за квадратний метр?