У Києві СБУ затримала банду фальшивомонетників [ Редактировать ]
Фальшивомонетників, які намагалися збути майже чверть мільйона підроблених доларів, затримала СБУ у Києві. Ділки продавали фальшивки вдвічі дешевше від вартості справжніх грошей. Аби не привертати зайву увагу - збували "підробки" невеликими партіями.
Експертиза встановила, фальшиві банкноти - високої якості. І те, що вони несправжні, не виявляла більшість технічних засобів перевірки. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
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