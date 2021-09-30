Ситуація на фронті: сім ворожих обстрілів зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Сім ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. У районі Золотого-4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. На ворожі атаки українські армійці відповіли вогнем - зазначили у штабі ООС.
по теме
У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів.
На фронті Ярослав із 2014 року. Каже, ворог вже в котрий раз намагається запалити ці позиції - але щоразу або невдало, або шкодить собі.
А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників - скинув гранатометні постріли ВОГ-17.
Кулями над головою, нас зустрічає Світлодарська дуга. Журналістам трохи моторошно. Але воїни вже звикли.
Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120 мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.