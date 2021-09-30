На Олімпіаду 2022 року в Пекіні пустять лише глядачів із Китаю, які відповідатимуть вимогам щодо боротьби з коронавірусом. Таке заявили в Міжнародному олімпійському комітеті. Перелік вимог для отримання квитків - у процесі розробки. Усі невакциновані спортсмени мають пройти тритижневу ізоляцію після прибуття до Пекіна перед олімпіадою. Зимові олімпійські ігри відбудуться з четвертого по 20 лютого.