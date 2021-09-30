Олімпійський комітет розробляє пакет антиковідних вимог для глядачів [ Редактировать ]
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні пустять лише глядачів із Китаю, які відповідатимуть вимогам щодо боротьби з коронавірусом. Таке заявили в Міжнародному олімпійському комітеті. Перелік вимог для отримання квитків - у процесі розробки. Усі невакциновані спортсмени мають пройти тритижневу ізоляцію після прибуття до Пекіна перед олімпіадою. Зимові олімпійські ігри відбудуться з четвертого по 20 лютого.
по теме
Організатори кажуть - забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом. Тож планують їх проводити щороку.
За роки Незалежності українські спортсмени завоювали на Олімпійських іграх 38 золотих медалей, 37 срібних та 72 бронзи.
Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда
Во вторник, 28 сентября, мэр Киева Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком
Організатори кажуть - забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом. Тож планують їх проводити щороку.