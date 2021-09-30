У разі підробки ковід-сертифікатів клініки зачинятимуть. На цьому наголосив голова МОЗу Віктор Ляшко.

В Україні вже фіксують фальшиві сертифікати про вакцинацію, а також фіктивні ПЛР-тести. Тож Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальну програму, якою перевірятимуть СOVID-сертифікати у "Дії" або скануватимуть паперові документи під час можливого локдауну. У поліції також нагадали, що кожен сертифікат і довідка мають містити QR-код, який підтверджує достовірність. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: