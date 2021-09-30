МОЗ позбавлятиме ліцензії лікарні, що підробляють ковід-сертифікати - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
У разі підробки ковід-сертифікатів клініки зачинятимуть. На цьому наголосив голова МОЗу Віктор Ляшко.
В Україні вже фіксують фальшиві сертифікати про вакцинацію, а також фіктивні ПЛР-тести. Тож Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальну програму, якою перевірятимуть СOVID-сертифікати у "Дії" або скануватимуть паперові документи під час можливого локдауну. У поліції також нагадали, що кожен сертифікат і довідка мають містити QR-код, який підтверджує достовірність. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, з проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства А в разі повторного порушення Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України.
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