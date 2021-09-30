Кабинет министров Украины одобрил проект постановления Министерства инфраструктуры Украины по поводу изменений в Правила дорожного движения Украины. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, существуют нововведения для велосипедистов, в частности, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог).

Отмечается, что новое постановление предусматривает следующие дорожные знаки:

1.41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий";

3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено";

4.15 "Конец дорожки для велосипедистов";

4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки";

4.21 "Движение с использованием цепей противоскольжения";

4.22 "Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения";

4.23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов";

4.24 "Конец дороги для совмещенного движения автомобилей и велосипедов".

Известно, что изменения в ПДД вступают в силу с момента официального опубликования постановления Кабинета министров Украины.

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Кроме того, в Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.

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