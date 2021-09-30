11 октября Арбитражный трибунал в Гааге начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. На суде Украина докажет фактами, что за нарушение иммунитета военных кораблей Россия должна ответить. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", а также 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины.

По словам министра, это "очень важное дело", поскольку таким образом доводится противоправное поведение России по отношению к Украине, незаконность задержания и удержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против моряков, которые провели в российской тюрьме 9 месяцев.

Рассмотрение дела о захвате Россией украинских военных кораблей является важным и для всего мира. По его словам, Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, которого должны придерживаться все страны, а его нарушения - караются.

Напомним, на борту кораблей находилось 24 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы и арестовали. В сентябре 2019 года они были освобождены в рамках обмена между Москвой и Киевом. В ноябре того же года Россия вернула Украине и захваченные корабли.

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