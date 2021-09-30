Кличко пропонує встановити фіксовану ціну на газ для бюджетних установ [ Редактировать ]
Споживачі захищені від цінових стрибків на газ на європейських біржах. Це те, про що говорили на Конгресі. Адже до квітня діє річний тариф від уряду, який менший за 8 гривень за куб. А ось тепловики та місцева влада вже б'ють на сполох. Бо високі розцінки поклали на їхні плечі. Теплоенерго купують газ за ринковими цінами.
Київський мер Віталій Кличко назвав цю ситуацію близькою до критичної. І єдиний вихід - встановити фіксовану ціну й для бюджетних установ.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Асоціація міст і я, як керівник асоціації, запропонували центральній владі конкретне рішення, що дозволяє вчасно розпочати подачу тепла та гарячої води населенню. Я також звернувся до прем’єр-міністра, аби уряд зафіксував ціну природнього газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11, 2 грн за кубометр, замість ринкових 35 гривень.
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