Споживачі захищені від цінових стрибків на газ на європейських біржах. Це те, про що говорили на Конгресі. Адже до квітня діє річний тариф від уряду, який менший за 8 гривень за куб. А ось тепловики та місцева влада вже б'ють на сполох. Бо високі розцінки поклали на їхні плечі. Теплоенерго купують газ за ринковими цінами.

Київський мер Віталій Кличко назвав цю ситуацію близькою до критичної. І єдиний вихід - встановити фіксовану ціну й для бюджетних установ.

Віталій Кличко, Київський міський голова: