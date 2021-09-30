У штабі кажуть, зафіксували щонайменше три атаки, й на усі відповіли адекватно.

Український військовий загинув внаслідок прицільного ворожого обстрілу на Донбасі. Біля Новотошківського ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки гатили з артилерії.

А от район Попасної накрили мінометами. У штабі кажуть, зафіксували щонайменше три атаки, й на усі відповіли адекватно. Більше про наслідки ворожих обстрілів - в репортажі Руслана Смєщука.

Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів.

Позивний "Кремінь", військовослужбовець ЗСУ:

Обстріли у нас трохи участилися стрілковою зброєю. Є і крупний калібр. Оце сьогодні ПТУР прилетів. АГСом накривають. Перекрутами б'ють - 82 мм мінами.

ПТУР - це протитанковий комплекс, зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Це осколок протитанковго керованого комплексу, ПТУРа, близько сьомої ранку прилетів по нашій позиції сусідній. Таке буває кожного вечора, через день і під ранок. Загострюється обстановка.

Саме на ці позиції, серед білого дня, прийшов добровільно здаватися один із бойовиків. Микола - один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Мій товарищ пішов подивитися, що робиться навколо. І почув, що хтось ішов. І каже - давай пройдем дальше, бо замітив, що передвигається якесь тіло. Людське.

"Тілом" виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Той не проявляв агресії і слухняно виконував накази.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Взяли на мушку. Стій, хто іде. Він підняв руки, ми йому сказали - ляж на землю. Він ліг на землю. Спитали, хто він - він сказав, що з тієї сторони. Ми його обеззброїли, зв'язали руки та очі - зробили доповідь.

Виявилося, що перебіжчик – 23-річний місцевий житель. Під впливом власного батька та ворожої пропаганди ще у 18 пішов до лав сепаратистіві п'ять років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком-водієм бронемашини.

Поліна Трофименко, начальник відділу військових злочинів Луганської обласної прокуратури:

За даними слідства, підозрюваний з 2016 року до тепер брав активну участь у шостому окремому моторстрілецькому казачому батальйону ім. Булатова, ніс службу на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення та збирав інформацію про переміщення вояків.

Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників, вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та Військової прокуратури. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Але у випадку добровільної здачі, за умов співпраці зі слідством та, якщо буде доведено, що він не брав участі у військових злочинів, українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були.