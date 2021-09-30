В четверг, 30 сентября, в Киеве в здании Офиса президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя. Об этом сообщается в Telegram "Муниципальной варты Киева".

Правоохранители успели потушить пламя и задержали его.

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Мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя.

Помешали акту самосожжения дежурившие рядом полицейские. Они огнетушителями потушили пламя. Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.

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Кроме того, горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру, он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку.

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