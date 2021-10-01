На фронті загинув військовий через ворожий артобстріл [ Редактировать ]
Український військовий загинув унаслідок прицільного ворожого Обстрілу на Донбасі. Біля Новотошківського незаконні збройні формування обстріляли наші позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Донецька - гатили з артилерії. А район Попасної накрили мінометним вогнем. Згодом назвали ім'я загиблого воїна - це 39-річний Олексій Стрижак із Дніпропетровщини. Боєць отримав смертельні поранення внаслідок потужного артобстрілу поблизу Кам'янки.
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Сім ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповіли вогнем.
У районі Золотого-4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів.
На фронті Ярослав із 2014 року. Каже, ворог вже в котрий раз намагається запалити ці позиції - але щоразу або невдало, або шкодить собі.
А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників - скинув гранатометні постріли ВОГ-17.