У Штутгарті сталася велика пожежа в одному з автопарків [ Редактировать ]
У німецькому Штутгарті сталася велика пожежа в одному з автопарків. Вогонь знищив щонайменше десяток автобусів. Густий дим було видно за кілометри.
Місцеві жителі кажуть - чули вибухи, коли від вогню лопалися шини. Полум'я локалізували. На місці працювали півтори сотні пожежників. Ніхто не постраждав, чому зайнялося - нині розслідують. Місцева влада запевнила, що пожежа не вплине на рух транспорту.
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