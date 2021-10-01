Електронні лікарняні від сьогодні стануть в Україні обов'язковими. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря. А той зобов'язаний поставити свого електронного підписа.

Онлайн система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються - це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних.