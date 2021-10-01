Електронні лікарняні стануть в Україні обов'язковими [ Редактировать ]
Електронні лікарняні від сьогодні стануть в Україні обов'язковими. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря. А той зобов'язаний поставити свого електронного підписа.
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