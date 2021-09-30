США призвали Москву увеличить поставки газа в Европу через украитнскую ГТС [ Редактировать ]
Газовые запасы Европы истощены, а рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами. В таких условиях европейцам необходимо диверсифицировать источники поставок газа, например, наращивая транзит через Украину. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил посол США в Москве Джон Салливан.
Мы... призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок.
Посол заявил, что Вашингтон продолжит проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкции.
В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону.
Напомним, что Европарламент инициирует расследование против "Газпрома" из-за рекордных цен на газ
"Газпром" 6 сентября сообщил о завершении работ по укладке труб "Северного потока-2". Российский монополист планирует начать поставки газа по новому трубопроводу с 1 октября, а еще через два месяца могут заработать обе нитки магистрали.
Сроки начала поступления "голубого топлива" в газотранспортную систему Европы зависят от решения немецкого регулятора.
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