Украина "удивлена и разочарована" намерением Венгрии подписать долгосрочный контракт (на 15 лет - ред.) с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Официальный Киев считает это необоснованным и ухудшающим двусторонние отношения решением. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Считаем это исключительно политическим, экономически не обоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям.

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В украинском МИДе отмечают, что Венгрии было бы выгоднее получать газ транзитом через Украину. В связи с намерением Венгрии заключить контракт Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики".

В качестве последствия такого "газового предательства" МИД Украины заявил о переносе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, запланированное на 29-30 сентября.

Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз.

27 сентября в Будапешт прибудет председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер для подписания многолетнего контракта на поставку газа в страну.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет.

Венгрия будет покупать 4,5 млрд куб. м газа ежегодно, который будет доставляться через Австрию и Сербию. Как сообщали "Подробности", в июле Россия достроила линейную часть газопровода "Балканский поток" - от Турции до Венгрии.

Мощности газопровода, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе.

Газопровод "Балканский поток" продолжает "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.

Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. В 2020 году Болгария получала почти весь газ именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину. Также к Болгарии присоединились Греция и Северная Македония.

Теперь планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии. Таким образом Украина может быть полностью исключена из схемы поставок голубого топлива в Венгрию.

Напомним, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

Ранее "Подробности" сообщали, что строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" завершено. 11 июня его начали заполнять газом.