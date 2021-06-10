Морская часть первой нитки газопровода "Северного потока-2" технически завершена. Заполнение газом потока начнется 11 июня.

Об этом сообщает оператор "Северного потока-2".

"Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена, сообщил оператор. Заполнение "Северного потока-2" газом начнется 11 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" посоветовал Украине пересмотреть условия транзита. Также мы писали о том, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2".

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