Линейная часть газопровода "Балканский поток", являющегося продолжением "Турецкого потока", от Турции до Венгрии завершена. Об этом заявил генедиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович в ходе церемонии соединения трубы на границе Сербии и Венгрии, сообщает "Коммерсант".

Практически это (соединение трубы на границе Сербии и Венгрии - ред.) значит, что вся линейная часть от побережья Турции через территорию Турции, Болгарии, Сербии и сегодня здесь, на входе в Венгрию, завершена.

По словам сербских чиновников, мощности газопровода, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе.

Газопровод "Балканский поток" продолжает "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.

Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. В 2020 году Болгария получала почти весь газ именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину. Также к Болгарии присоединились Греция и Северная Македония.

Теперь планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии. Таким образом Украина может быть полностью исключена из схемы поставок голубого топлива в Венгрию.

Напомним, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

Ранее "Подробности" сообщали, что строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" завершено. 11 июня его начали заполнять газом.