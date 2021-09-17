Европарламент инициирует расследование против "Газпрома" из-за рекордных цен на газ [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Депутаты Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать действия "Газпрома", которые привели к рекордному росту цен на газ в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европарламенте.
Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе.
Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила 17 сентября:
Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме.
Другая представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила что власти ЕС считают рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов. По ее данным, запасы газа в странах Евросоюза составляют 71%, что на 9% ниже, чем в прошлом году.
В период пандемии в прошлом году цен на электричество были рекордно низкими, с этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены - это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами.
Среди других объективных факторов, на которые указывают европейские эксперты, стал продолжительный штиль в Северном море, который привел к падению в разы выработки электроэнергии на офшорных полях ветряков, для компенсации этих потерь использовался газ.
Помимо этого цены вверх толкнуло уход в 2021 году большей части поставок сжиженного природного газа (СПГ), на который рассчитывали европейские государства, в Азию, где восстановление экономики после спада 2020 года вызвало дополнительный спрос на энергоносители.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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