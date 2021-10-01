Правоохоронці виявили схрони зі зброєю на межі з ОРДЛО [ Редактировать ]
Два схрони зі зброєю виявила СБУ поблизу лінії розмежування. Один - на Луганщині у лісосмузі, інший - на Донеччині, поблизу Маріуполя.
За даними правоохоронців, сховки облаштували диверсанти так званих "ЛНР" та "ДНР". Загалом, звідти дістали майже 40 кілограмів вибухівки, детонатори, півсотні гранат, автомати та набої. Нині розшукують власників цього арсеналу.
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Два схрони зі зброєю виявила СБУ поблизу лінії розмежування. Один - на Луганщині у лісосмузі, інший - на Донеччині, поблизу Маріуполя.
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