Австралія може залишитися без торговельної угоди з ЄС [ Редактировать ]
Євросоюз призупиняє переговори з Австралією щодо торговельної угоди. Про це повідомив міністр торгівлі Австралії. Поки що перемовини відклали до листопада. Яку роль у цьому відіграв скандал із французькими підводними човнами - він не коментує.
Нагадаю, минулого місяця Австралія скасувала угоду на 40 мільярдів доларів із французькою "Нейвал Груп" щодо закупівлі підводних човнів. Натомість уклала контракт зі США та Британією - про постачання атомних човнів із використанням їхніх технологій. Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок "ударом у спину".
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Минулого місяця Австралія скасувала угоду на 40 мільярдів доларів із французькою "Нейвал Груп" щодо закупівлі підводних човнів. Натомість уклала контракт зі США та Британією.
Усе - через підводні човни для Австралії, які мала будувати Франція, але тепер будуватимуть Штати.
У відносинах Франції та США - відлига. Після розмови, очільники держав оголосили перемир'я. У Білому Домі заявляють: уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу.
Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канберрою. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував.
Угода, що змінила все. Франція, вперше в історії, відкликала свого посла з Америки. Поїхав додому і посол в Австралії.