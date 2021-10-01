Євросоюз призупиняє переговори з Австралією щодо торговельної угоди. Про це повідомив міністр торгівлі Австралії. Поки що перемовини відклали до листопада. Яку роль у цьому відіграв скандал із французькими підводними човнами - він не коментує.

Нагадаю, минулого місяця Австралія скасувала угоду на 40 мільярдів доларів із французькою "Нейвал Груп" щодо закупівлі підводних човнів. Натомість уклала контракт зі США та Британією - про постачання атомних човнів із використанням їхніх технологій. Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок "ударом у спину".