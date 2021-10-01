У Росії тривають арешти керівництва "Сбєрбанка" [ Редактировать ]
У Росії тривають арешти керівництва "Сбєрбанка". Напередодні московський суд відправив на два місяці за ґрати двох директорів установи - Євгена Зака та Максима Інкіна. Обом закидають шахрайство в особливо великих розмірах.
Раніше подібне звинувачення пред'явили віцепрезидентові "Сбєрбанка" - Марині Раковій. Її підозрюють у привласненні п'ятдесяти мільйонів рублів - це майже 700 тисяч доларів, коли та обіймала посаду заступника голови російського Міносвіти два роки тому.
по теме
Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Оборудку організували двоє керівників фірм-підрядників, які взялися ремонтувати шляхи місцевого значення у Херсонській та Черкаській областях.
Експертиза встановила, фальшиві банкноти - високої якості. І те, що вони несправжні, не виявляла більшість технічних засобів перевірки. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".
Загалом до угруповання входило щонайменше 25 людей з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.