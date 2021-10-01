У Росії тривають арешти керівництва "Сбєрбанка". Напередодні московський суд відправив на два місяці за ґрати двох директорів установи - Євгена Зака та Максима Інкіна. Обом закидають шахрайство в особливо великих розмірах.

Раніше подібне звинувачення пред'явили віцепрезидентові "Сбєрбанка" - Марині Раковій. Її підозрюють у привласненні п'ятдесяти мільйонів рублів - це майже 700 тисяч доларів, коли та обіймала посаду заступника голови російського Міносвіти два роки тому.