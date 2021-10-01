Міжнародна виставка "Експо-2020" стартувала у Дубаї [ Редактировать ]
У Дубаї стартувала Міжнародна виставка "Експо-2020". Торік її скасували через пандемію. Очікують, що вона стане найбільшою міжнародною подією, яку коли-небудь влаштовували в країнах арабського світу.
Дубай витратив на організацію майже сім мільярдів доларів. Напередодні влаштували грандіозну церемонію відкриття. Свої інновації на "Експо-2020" представлять близько двохсот країн, зокрема й Україна.
Головні теми - сталий розвиток, мобільність та можливості. Триватиме експозиція пів року. Організатори сподіваються, що за цей час виставку зможуть відвідати 25 мільйонів людей з усього світу.
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