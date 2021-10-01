У Дубаї стартувала Міжнародна виставка "Експо-2020". Торік її скасували через пандемію. Очікують, що вона стане найбільшою міжнародною подією, яку коли-небудь влаштовували в країнах арабського світу.

Дубай витратив на організацію майже сім мільярдів доларів. Напередодні влаштували грандіозну церемонію відкриття. Свої інновації на "Експо-2020" представлять близько двохсот країн, зокрема й Україна.

Головні теми - сталий розвиток, мобільність та можливості. Триватиме експозиція пів року. Організатори сподіваються, що за цей час виставку зможуть відвідати 25 мільйонів людей з усього світу.