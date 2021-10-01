Бананы и шнурки: что в метро чаще всего останавливает эскалаторы [ Редактировать ]
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За сентябрь в метрополитене столицы эскалаторы останавливались 580 раз. Причина этому - попадание в механизмы посторонних предметов от пассажиров, таких как женские каблуки, ремень, шнурок, шарф и бананы. Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что 60 раз пассажиры останавливали эскалаторы ручкой "Стоп" без необходимости.
257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров. Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.
В метрополитене отметили, что в осенне-зимний период самой частой причиной остановки эскалаторов является длинная одежда пассажиров.
Правила пользования эскалатором:
- держаться за поручень;
- не заступать за ограничительную линию;
- не сидеть на ступенях;
- не бегать;
- держать детей за руку;
- поддерживать полы длинной одежды.
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