За сентябрь в метрополитене столицы эскалаторы останавливались 580 раз. Причина этому - попадание в механизмы посторонних предметов от пассажиров, таких как женские каблуки, ремень, шнурок, шарф и бананы. Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что 60 раз пассажиры останавливали эскалаторы ручкой "Стоп" без необходимости.

257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров. Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

В метрополитене отметили, что в осенне-зимний период самой частой причиной остановки эскалаторов является длинная одежда пассажиров.

Правила пользования эскалатором:

держаться за поручень;

не заступать за ограничительную линию;

не сидеть на ступенях;

не бегать;

держать детей за руку;

поддерживать полы длинной одежды.

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