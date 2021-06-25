Одним счастливчикам везет так, что за ночь они богатеют на триллионы долларов, а другие, к сожалению, могут потерять терять миллиарды. Стремительный рост стоимости криптовалют несет в себе риски не только нестабильного курса, но и привлекает разномастных мошенников, пользующихся доверчивостью своих жертв.

На этой неделе произошла крупнейшая афера в истории крипторынка – вкладчиков южноафриканской платформы AfriCrypt обокрали на сумму более 3,6 миллиардов долларов.

Мошенниками оказались сами основатели AfriCrypt – два брата Амир и Рэйс Кейдж. Основав свой сервис для обмена и хранения криптовалют в 2019 году, за два года они привлекли более 54 миллиардов южноафриканских рэндов или 3,6 миллиарда долларов США, сообщает Cointelegraph.

Читайте также МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telegram

13 апреля 2021 года пользователи сервиса получили сообщение о том, что AfriCrypt была взломана хакерами, а представители компании "пытаются вернуть украденные средства и информацию пользователей". Шли недели, но сервис продолжал бездействовать. Вкладчики обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys, которая привлекла правоохранительные органы к расследованию.

В ходе следствия выяснилось, что серверы AfriCrypt были отключены за неделю до официального заявления о "взломе". Пока шло разбирательство, братья успели снять со всех счетов своих вкладчиков криптовалюты на общую сумму 64 тысячи BTC, что составляет 3,6 миллиардов долларов США, и исчезли в неизвестном направлении.

Чтобы растянуть время, клиентов предупредили, что если они обратятся к юристам, то это "замедлит процесс возвращения средств". Как известно, курс биткоина сейчас меняется ежедневно, поэтому для ускорения процесса вкладчики доверились владельцам AfriCrypt в надежде на скорое решение проблемы. Но это было обманом.

Читайте также Представляются установщиками окон: в Киеве орудует банда мошенников

Кроме того, одним из "тревожных звонков" платформы был тот факт, что она предлагала очень высокую доходность по инвестициям вплоть до 10% в день — а это уже явный признак финансовой пирамиды. Известная пирамида Bitconnect, которая также стала хитом среди начинающих инвесторов на волне популярности криптовалют, обещала и то меньшие проценты.

Основатели AfriCrypt

Сейчас братья Кейдж не выходят на связь, а их местонахождение неизвестно. Вернуть пропавшие средства будет крайне затруднительно, так как украденная криптовалюта намеренно выводилась на разные счета даркнета, чтобы замести следы.

Учитывая гигантские объемы финансовых потерь, AfriCrypt войдет в историю крипторынка как одна из крупнейших мошеннических схем. Она также демонстрирует, насколько легко обмануть массу неопытных инвесторов, желающих быстро заработать на криптовалютном буме.

Читайте также Редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина

Тем временем аналитики банковского гиганта JP Morgan предрекают биткоину затяжной обвал курса, в результате которого главная криптовалюта мира обесценится ниже 25 тысяч долларов. И это не предел.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве на СТО обокрали скандально известного судью. Также мы предупреждали о том, как не стать жертвой новой схемы мошенников.