У Києві чоловік випадково влучив у авто голови архівної служби [ Редактировать ]
У Києві обстріляли службове авто голови Державної архівної служби Анатолія Хромова. Самого чиновника в машині не було. Він перебував у відряджені в іншому місці.
Однак поранення в шию зазнав його водій! Зараз чоловік у лікарні. Стрільця піймали майже одразу. І як виявилося, чоловік вирішив постріляти з гвинтівки по пташках з балкона і випадково влучив у людину. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
Тепер пташиному мисливцю загрожує до семи років в'язниці.
по теме
В Києві сталася пожежа у школі! Будівлю швидко охопив дим та клуби їдкого диму. Зайнялося в їдальні. Школярів терміново евакуювали.
Правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира
Там в одному з сіл чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з мисливської рушниці. В руках тримав ще й гранату. І тільки дивом нікого не вбив.
В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Патрульні прибули на місце і з'ясували, що з обрізу мисливської рушниці гатить місцевий житель.
Саме цього дня 41-го року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Тоді усього за два дні загинули майже 34 тисячі людей. Нацисти їх масово знищували за іншу національність і віру. Розстрілювали і малих, і старих. Цинічно і без жалю.