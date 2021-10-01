Як виявилося, чоловік вирішив постріляти з гвинтівки по пташках з балкона.

У Києві обстріляли службове авто голови Державної архівної служби Анатолія Хромова. Самого чиновника в машині не було. Він перебував у відряджені в іншому місці.

Однак поранення в шию зазнав його водій! Зараз чоловік у лікарні. Стрільця піймали майже одразу. І як виявилося, чоловік вирішив постріляти з гвинтівки по пташках з балкона і випадково влучив у людину. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Тепер пташиному мисливцю загрожує до семи років в'язниці.