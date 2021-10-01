Саакашвілі заявив, що не боїться затримання [ Редактировать ]
І з’явилася нова інформація щодо затримання Міхеїла Саакашвілі в Грузії. У грузинських ЗМІ з’явилося фото, на якому його ведуть два правоохоронці.
А також інформація, що його помістили у в’язницю Руставі. Туди вже виїхав громадський захисник. А до того Саакашвілі виклав на своїй сторінці у Фейсбуці відеозвернення, в якому заявив, що розуміє, що його затримають у Тбілісі і нічого не боїться. А ще - закликав усіх грузинців іти на вибори.
Міхеїла Саакашвілі затримали сьогодні. Про це повідомив прем’єр Грузії. Саакашвілі хотів проголосувати на виборах, попри те, що на батьківщині на нього чекає тюрма. Бо його визнали винним за двома справами і заочно засудили до трьох і шести років ув'язнення. Також екс-президенту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгону акції протесту.
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За словами прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова, Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання Саакашвілі і тоном заяв в Грузії щодо розвитку ситуації.
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Він полетів туди на місцеві вибори - хотів проголосувати, підтримати свою партію. І навіть взяти участь у марші на Тбілісі. І це попри те, що уряд країни неоднаразово його попереджав - тільки-но він перетне кордон, його одразу затримають.