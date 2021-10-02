Володимир Зеленський з усіма вітається, однак на запитання журналістів не відповідає.

День другий. До Трускавця на засідання великої фракції сьогодні приїхав президент. І топ-темою неформального з'їзду стала відставка спікера Дмитра Разумкова. Депутати таки зібрали необхідних 150 підписів і тепер готові зареєструвати у Раді відповідний проєкт. Моїй колезі Христині Гашенко від президента вдалося почути, що ж стало каменем спотикання у стосунках? Про це далі.

У Трускавець, до готелю, де другий день триває виїзне засідання фракції "Слуга народу", прибуває президент. Володимир Зеленський з усіма вітається, однак на запитання журналістів не відповідає.

Засідання фракції відбувається за зачиненими дверима. Та нам усе ж вдається потрапити всередину. Хоча й ненадовго.

У залі - нардепи та урядовці. Обговорюють зроблене та плани на майбутнє. Ранок розпочався із зауважень до Державної митної служби.

Олексій Остенко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Ми дискутували з силовими органами. Багато було питань до митниці. Ми бачимо, що керівництво митниці змінюється, а надходження до митниці, вони не збільшуються.

Цього разу в Трускавці депутати не вчаться, а працюють у спеціальних групах. Їх - вісім основних.

Олексій Остенко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Для того, щоб працювати, основні законопроекти і ті напрямки, по яких в сфері ми будемо рухатися. Ну, наприклад, гуманітарна політика, це гуманітарні закони, якщо це економічна політика, які конкретно дії і закони ми будемо приймати для того, щоб наша економіка зростала.

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Ми зараз спілкуємося один з одним, які можливості в нас і реально щоб вони були підкріплені бюджетом , щоб вони були підкріплені законами, який стратегічний напрямок буде, умовно кажучи, на наступні 3 роки.

Втім найголовніші - кадрові питання. Зокрема збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. В кулуарах уже навіть називають ім'я наступника спікера - це Руслан Стефанчук. Та сам він реагує на таку новину стримано:

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Ми будемо йти крок за кроком. Подивимося, як визначиться фракція, як визначиться зал, будемо говорити про пріоритети, про завдання, про все інше. Я ніколи не загадую наперед. Станом на зараз моя посада – віце-спікер ВРУ. Я вважаю, що на посаді я справляюся.

Жодних особистих конфліктів з Дмитром Разумковим, лише партійна політика, каже президент Володимир Зеленський. Ексклюзивно для нас пояснює - до роботи голови Верховної Ради є чимало запитань. Зокрема, це закон про олігархів, де інтереси партії та Разумкова розійшлися.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо ми боремось з олігархами - підпишіть закон. Все дуже просто. Якщо не підписуєте - шукайте іншу команду. Питання щодо, ви зараз піднімали, спікера, і питання щодо уряду, це питання не про особистості.

А наприкінці дня депутати фракції отримали підписні листи про відкликання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. І вже 150 "слуг народу" поставили свої підписи під документом