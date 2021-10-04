Влада Іспанії виділить понад 200 мільйонів євро на відновлення острова Пальма. Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха.

Його активність не вщухає - обвалилася північна стінка кратера. Це пришвидшило потоки лави, що стікають до узбережжя. Вони вже зруйнували майже тисячу будинків. З небезпечної території евакуйовано понад 6 тисяч жителів. Минулося без постраждалих.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії: