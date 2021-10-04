На острові Пальма понад три тижні вивергається вулкан [ Редактировать ]
Влада Іспанії виділить понад 200 мільйонів євро на відновлення острова Пальма. Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Його активність не вщухає - обвалилася північна стінка кратера.
Це пришвидшило потоки лави, що стікають до узбережжя. Вони вже зруйнували майже тисячу будинків. З небезпечної території евакуйовано понад 6 тисяч жителів. Минулося без постраждалих.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
У вівторок Кабінет міністрів ухвалить пакет дуже потужних заходів щодо реконструкції інфраструктури острова. Це допоможе розв'язати проблеми водопостачання, зайнятості, сільського господарства, туризму, податкових пільг - на загальну суму 200 мільйонів євро. Я хочу передати всю солідарність іспанського народу. Сьогодні ми з вами ближче, ніж будь-коли.
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Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха
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Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.
На іспанському острові Ла-Пальм уже тиждень вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Потоки лави вже спалили 206 гектарів землі.
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