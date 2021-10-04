В понедельник, 4 октября, цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель. Это максимальная отметка за последние три года, с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Кроме того, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 за баррель, что стало максимальным значением почти за семь лет.

Цены растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти.

В ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.

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