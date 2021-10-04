В понедельник, 4 октября, в комитете Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендовали сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщается на сайт EMA.

Такая доза может вводиться через 28 дней после второй.

Сообщается, что по данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

Отмечается также то, что нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности.

Также говорится о том, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и людей с нормальной иммунной системой. В отношении последних исследования показали значительное повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через 6 месяцев после второй.

На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше.

В настоящее время оцениваются данные по бустерной дозе вакцины Spikevax от Moderna для людей с нормальной иммунной системой.

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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