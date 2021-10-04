Грузинська опозиція вийшла на мітинг на підтримку Саакашвілі. Зібралися біля замку Руставі в Тбілісі. З трибуни вже виступають з промовами. Туди ж підтягнулися й сотні правоохоронців.

Нагадаю, раніше прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент вимагає депортувати його до України. Однак зауважив: Тбілісі зробить це через шість років - після виконання судових вироків. Саакашвілі, який має українське громадянство, відвідала у в'язниці Руставі українська консулка. Стан затриманого задовільний, скарг на умови утримання немає - повідомили у вітчизняному МЗС.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, Саакашвілі дістався з України до Поті поромом, у кабіні вантажівки. Також у справі незаконного перетину держкордону затримали ще двох людей. Зокрема, одного жителя Тбілісі, у квартирі якого переховувався колишній президент Грузії.