Нобелівський тиждень стартував у Стокгольмі! Першими лауреатами стали вчені, які проводять дослідження в галузі фізіології та медицини

Нобелівський тиждень стартував у Стокгольмі! Першими лауреатами стали американці Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Учені, які проводять дослідження в галузі фізіології та медицини, отримали премію за відкриття рецепторів, що відповідають за температуру та дотик.

Зокрема в Комітеті наголосили - саме ці відкриття дозволяють людству краще зрозуміти, як тепло, холод і механічний вплив можуть подразнювати нервові імпульси, завдяки яким ми сприймаємо навколишній світ і адаптуємося до нього. А вже завтра в Стокгольмі назвуть лауреата Нобелівської премії з фізики.