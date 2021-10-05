"Росія штучно створила газову кризу в Європі". Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. На його думку, в ЄС сподіваються владнати ситуацію, щойно знайдуть спільне рішення з РФ. А в США російський "Потік" спричинив серйозну кадрову кризу в Держдепі. І все через дії одного лише сенатора. Докладніше розкаже Дмитро Анопченко.

У Держдепі США - кадрова проблема, яка з кожним днем набуває дедалі більших масштабів. У Конгресі "зависли" документи про затвердження на посадах кількох сотень чиновників, зокрема 59-ти послів. Ключові підрозділи й пів сотні амбасад - без керівників. І все через дії однієї лише людини - сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза.

За законом претендентів на посади в Держдепартаменті має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі. І один лише конгресмен усе це блокує: вимагаючи від Білого дому нових санкцій проти другого "Північного потоку".

Доки Байден цього не зробить, будь-які подання на призначення дипломатів (і байдуже, пов'язані з Росією чи ні) Круз не дає розглянути.

Колеги конгресмена скаржаться сьогодні в інтерв'ю газеті "New York Times":

У нас безпрецедентне повне блокування всіх номінантів, незалежно від того, чи причетні вони до політичних питань. Такого я не бачив за 30 років роботи в Конгресі. Це нечувано!

Річ у тім, що співробітників Держдепу в Конгресі десятиліттями затверджували за швидкою процедурою. Заслухали, якщо ніхто не має зауважень, то кандидатура ухвалена. І тепер, коли Тед Круз проти всіх, цей процес загальмував. А щоб обійти норовливого політика, щодо кожної кандидатури потрібні десятки годин засідань.

І Держдеп зараз у глухому куті. Скаржитися на конгресмена - це ще більше додасть йому популярності в рідному Техасі, де влада проти російського газогону, оскільки для нафтового штату це конкурент. Піти йому на поступки - означає підірвати стосунки з Німеччиною, адже сам Байден обіцяв Берліну санкцій більше не запроваджувати і запуску російської труби не перешкоджати.

І кадрова блокада несподівано стала настільки ефективною, що в коридорах влади вже заговорили про Круза як про ймовірного кандидата від республіканців на наступних президентських виборах. Мовляв, якщо він зараз виклик Байденові кинув, нехай спробує змінити його політику (зокрема й щодо скандального російського газогону) у 2024-му році.