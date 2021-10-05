На Донбасі минулої доби одне порушення режиму тиші. На Луганщині перетнув лінію розмежування ворожий безпілотник. На позиціях українських захисників побували естонські урядовці та дипломати. Армійці показали, в яких умовах живуть і що прилітає з ворожого боку. Докладніше - у репортажі Руслана Смещука.

Луганщина, передові позиції поблизу селища Золоте. За кілька кілометрів - пункт пропуску на непідконтрольну територію, роботу якого тривалий час блокують представники так званої "ЛНР". Ділянка фронту традиційно неспокійна.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Останні потужні обстріли російсько-окупаційні війська здійснювали із протитанкових керованих комплексів Фагот. Ось фрагменти з нього, ви можете їх бачити. Вони не влучили в наші позиції. Був перельот.

Останнім часом такі обстріли почастішали майже вздовж усієї лінії розмежування.

Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних Сил:

Провокації в принципі проходять кожен день, залежить від завдань, які ставлять куратори російському супротивнику. Від 4 до 14 обстрілів в день. У нас немає заборони на відкриття вогню, кожен командир на місці приймає таке рішення, щоб зберегти особовий склад.

На лінії розмежування побували представники восьми міністерств Естонії.

По-військовому екіпірованим урядовцям показали пункт пропуску та найближчі позиції армійців. У яких умовах живуть вояки, як служать. І головне - продемонстрували залишки того, що "прилітає" з боку окупованих територій.

Каймо Кууск, посол Естонії в Україні:

Естонія є союзником України, тому для нас важливо побувати тут, побачити це все на власні очі, як ви тут боретесь щодня.

Йонатан Всевіов, канцлер міністерства закордонних справ Естонії:

Україна - це європейська держава, і те, що тут відбувається, - це питання європейської безпеки. Ми всебічно підтримуємо український суверенітет і постійно порушуватимемо ці питання в ЄС і в НАТО.

Естонські урядовці та дипломати також відвідали фронтову Авдіївку та штаб-квартиру ОБСЄ на Донеччині.