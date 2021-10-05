В приложении "Дія" появятся новые сертификаты [ Редактировать ]
В Украине тестируют новые COVID-сертификаты. Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб в ходе брифинга.
Речь идет о документах в "Дії", которые будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса коронавирусной болезни.
Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности, для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в Дії. Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел коронавирусом.
В ближайшее время в Украине будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС - сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты.
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