Перший післякарантинний карнавал відбувся у Болівії. Народні танці виконували різні міфічні істоти. Участь у святковій ході взяли янголи й демони. Як усе було - дивіться далі.

Життя відновлюється, коли на вулиці болівійського Оруро виходять... "дияволи". Тисячі міфічних істот виконують діабладу - танець, що поєднує язичницькі і християнські обряди.

Такий традиційний танок виконували ще на початку 16-го століття в Андському регіоні. А у 21-му він став окрасою головного карнавалу Болівії. Понад 28 тисяч танцюристів та ще 10 тисяч музикантів влаштовують феєричний парад. Танцюють, співають протягом трьох днів і трьох ночей. А інколи гуляння тривають цілі тижні.

Естер Венегас, адвокатка:

Для нас карнавал Оруро - одна з найважливіших культурних подій. Це свято демонструє наші звичаї, традиції та ритуали. Усі вони мають духовний сенс і засвідчують нашу вдячність Матері-Землі.

Із 2001 року в ЮНЕСКО цей карнавал оголосили нематеріальною культурною спадщиною людства. Традиційно його проводять у лютому. Проте цього року пандемія внесла свої корективи.

Іннет Кірога, інженер-будівельник:

Насправді після важких часів пандемії, які пережив світ, дуже приємно знову вбирати наші костюми, показувати, які в нас танці, і повернутися на парад. Цього разу ми фактично показуємо світові, що Діаблада - болівійська.

На відміну від відомого карнавалу в Бразилії, болівійський - не є суто розважальним. Готуватися до події починають ще за тиждень. Усі учасники мають піти до церкви, а також провести декілька ритуалів. Як-от, обкурювання карнавального костюма та маски диявола.

А завершується святкова хода теж у церкві. Там усій "нечисті" падре відпускає гріхи. А вже після молитов можна розслабитися, випити й поїсти.

Карнавал для тамтешніх настільки цінний, що цьогоріч через нього ледь не розгорівся міжнародний конфлікт. Суперечка спалахнула між Болівією і Перу, коли перуанське Міністерство культури завірило деякі народні танці Анд як національну спадщину своєї країни. Та болівійці залишились непохитними. Мовляв, діаблада - особисто їхнє народне надбання.