В населенном пункте Шумы, который находится в Хмельницкой области, произошел пожар на зерносушилке, где находилось 12 тонн зерна подсолнуха. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты, которые быстро ликвидировали пожар. На месте работали техника и сотрудники ГСЧС.

Менее чем за полчаса пожарные ликвидировали возгорание. Вследствие возгорания уничтожено 12 тонн семян подсолнечника. На месте работали 5 единиц техники и 17 спасателей.

Отмечается, что тушение возгорания усложнялось сильным задымлением, а также большая горючая нагрузка и удаленность источников противопожарного водоснабжения.

Читайте также, в Полтавской области ужасающий огонь охватил сразу три поля, общая площадь пожара составила - около 130 га. К тушению были привлечены 36 человек и 13 единиц техники, причина происшествия восстанавливается.

Кроме того, в Белой Церкви произошел пожар в первой городской больнице. В результате происшествия пострадал один человек, К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС, возгорание потушено, с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных.

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