Перший вирок за підроблення сертифікатів про вакцинацію. 34 тисячі гривень штрафу та позбавлення лікарської ліцензії на рік. Таке покарання за "липові" документи виніс суд одному з медиків на Дніпропетровщині.

За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, минулого тижня правоохоронці провели 13 обшуків та відкрили 12 справ - за фактом підроблення результатів ПЛР-тестів та посвідок про щеплення. А від початку року порушено вже 350 кримінальних проваджень.