Дочасні канікули та додаткові карантинні обмеження. Пік захворюваності на ковід в Україні припаде на кінець жовтня - початок листопада. Такі прогнози озвучив секретар Радбезу. Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему "СОТА", яка в режимі реального часу відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні. Вона містить данні по областях: заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації - уряд розглядає можливість про дочасні шкільні канікули.

Олексій Данілов, секретар РНБО: