Радбез прогнозує пік захворюваності ковідом на кінець жовтня [ Редактировать ]
Дочасні канікули та додаткові карантинні обмеження. Пік захворюваності на ковід в Україні припаде на кінець жовтня - початок листопада. Такі прогнози озвучив секретар Радбезу. Олексій Данілов презентував електронну аналітичну систему "СОТА", яка в режимі реального часу відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні. Вона містить данні по областях: заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації - уряд розглядає можливість про дочасні шкільні канікули.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
Ми моніторимо усі ключові країни світу і розуміємо, як розвивається саме "Дельта". Вона розвивається по-іншому сценарію. На превеликий жаль, сьогодні ми можемо звертати увагу, що це стосується дітей. На кінець місяця у нас буде самий, скажімо так, пік. І вважаємо, що ми його маємо пройти, - будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно роботи шкіл, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові.
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