Одного з обвинувачуваних у нападі на поліцейських залишили під вартою [ Редактировать ]
Ветеран із Черкас, Дмитро Кухарчук, залишиться під вартою.
Йдеться про обвинуваченого у справі про сутички під Офісом президента 14 серпня. Коли мітингувальники побилися із силовиками. Семеро поліцейських зазнали опіків очей. Дмитра Кухарчука та іншого ветерана, Олега Довбиша, тоді заарештували. Сьогодні їхні адвокати оскаржували цей арешт у Київському апеляційному суді. І якщо Кухарчука залишили в СІЗО, то Олега Довбиша відпустили під нічний домашній арешт.
Віктор Глиняний, суддя київського апеляційного суду:
Застосувати до Довбиша Олега Палича запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту. Не залишати Черкаси. З'являтися до слідчого прокурора.
Едуард Вербінець адвокат активістів "Національного корпусу":
Суд вирішив, що перебування під нічним домашнім арештом буде необхідним і достатнім для виконання процесуальних обов'язків. Ми раді, що таке рішення є. Злочин є не тяжким, не таким вже резонансним, яким намагалися зробити прокурори та слідство. Я вважаю, що сьогоднішнє рішення є справедливим в даному кримінальному впровадженні.
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