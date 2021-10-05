Право на достойну сучасну медичну онко-допомогу вимагали в Харкові пацієнти онкологічного центру. Цю можливість вони бояться втратити, бо депутати облради не продовжили контракту з директором закладу. Він очолював його п'ять років. І за цей час смертність від раку на Харківщині зменшилася вп'ятеро - це офіційна статистика. З пацієнтами та лікарями поговорила Світлана Шекера.

Харків сколихнув справжній медичний скандал. Депутати облради вирішили не продовжувати контракту директорові місцевого онкоцентру. Це неабияк обурило і медиків, і пацієнтів із родинами, і місцевих активістів. Навіть у соцмережах висловлювалися на підтримку хірурга.

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Сотні людей зібралися під стіни обласної ради. Влаштували інсталяцію: як було до приходу очільника лікарні - панцирне ліжко. І як стало - нове зручне крісло, на якому зараз проходять хіміотерапію.

Наталія Яковлєва, колишня пацієнтка онкоцентру:

Я через рак прошла дважды. Я - живой пример тех изменений, которые благодаря новым врачам, новым подходом, правилам, соблюдениям протоколов реализованы.

Я певна, що в адміністрації працюють не злі люди. Це просто люди, які бачать цифри на папері. Я ще хочу, щоб вони побачили зниження смертності в п'ять разів.

А ці кадри в Харківському онкоцентрі ми знімали п'ять років тому. Це місце асоціювалося з безвихіддю. Дах - протікав, у палатах - пліснява. Операційні непристосовані, із застарілим обладнанням. Денис Скорий та його лікарі-однодумці багато доклали сил, аби все змінити. Тепер тут і новітнє устаткування, і сучасні операційні, а ще - команда хірургів з усієї країни. І забезпеченість ліками.

Катерина Ляшова, лікар-онколог, хіміотерапевт:

Один курс лечения химиопрепаратами, и этим, таргетным препаратом, стоит порядка 100 тысяч грн. И это все абсолютно перекрывается по наличию препаратов, по бюджетным поставкам.

Пацієнти - зібрали підписи на підтримку директора онкоцентру. Сам Денис Скорий каже - не здаватиметься. І подаватиме документи на участь у новому конкурсі на право ще раз очолити онкоцентр.

Денис Скорий, директор Харківського онкоцентру:

Бо це питання не лише персонально моє. Зі мною дуже велика команда. Яка давала на сьогодні хороші результати. І ми бачимо, як можна із цієї лікарні зробити дійсно лікарню світового рівня.

Та з облради до мітингарів так ніхто і не вийшов.