У Харкові пацієнти вийшли на мітинг: вимагають повернути на посаду директора онкоцентру [ Редактировать ]
Право на гідну медичну допомогу вимагали в Харкові пацієнти онкологічного центру. Цю можливість вони бояться втратити, бо депутати облради не продовжили контракту з директором закладу. Він очолював його п'ять років. І за цей час смертність від раку на Харківщині зменшилася вп'ятеро - це офіційна статистика. З пацієнтами та лікарями поспілкувалася Світлана Шекера.
Харків сколихнув справжній медичний скандал. Депутати облради вирішили не продовжити контракту директорові місцевого онкоцентру. Це неабияк обурило і медиків, і пацієнтів із родинами, і місцевих активістів.
Сотні людей зібралися під стіни обласної ради. Влаштували інсталяцію, як було до приходу очільника лікарні - панцирне ліжко, і як стало - нове зручне крісло, на якому зараз проходять хіміотерапію.
Наталія Яковлєва, колишня пацієнтка онкоцентру:
Я через рак прошла дважды. Я живой пример тех изменений, которые благодаря новым врачам, новым подходом, правилам, соблюдениям протоколов реализованы.
Я певна, що в адміністрації працюють не злі люди. Це просто люди, які бачать цифри на папері. Я ще хочу, щоб вони побачили зниження смертності в п’ять разів.
А ці кадри в Харківському онкоцентрі ми знімали п'ять років тому. Це місце асоціювалося з безвихіддю. Дах протікав, у палатах - пліснява. Операційні непристосовані, із застарілим обладнанням. Тепер тут і новітнє устаткування, і сучасні операційні, а ще - команда хірургів з усієї країни. І забезпеченість ліками.
Катерина Ляшова, лікар-онколог, хіміотерапевт:
Один курс лечения химиопрепаратами и этим таргетным препаратом стоит порядка 100 тысяч грн, и это все абсолютно перекрывается по наличию препаратов по бюджетным поставкам.
Пацієнти зібрали підписи на підтримку директора онкоцентру. Сам Денис Скорий каже - не здаватиметься. І подаватиме документи на участь у новому конкурсі на право ще раз очолити онкоцентр.
Денис Скорий, директор Харківського онкоцентру:
Бо це питання не лише персонально моє. Зі мною дуже велика команда. Яка давала на сьогодні хороші результати. І ми бачимо, як можна із цієї лікарні зробити дійсно лікарню світового рівня.
Та з облради до мітингарів так ніхто і не вийшов.
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