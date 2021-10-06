Шість держав Балканського півострова стануть членами Євросоюзу [ Редактировать ]
У Брюсселі дійшли згоди щодо вступу до ЄС держав Балканського півострова. Лідери Євроспільноти найближчим часом підтвердять гарантії майбутнього членства для шістьох балканських країн.
Зокрема Сербії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії й Албанії. Нагадаю, останнє розширення Європейського Союзу відбулося влітку 2013, коли до блоку приєдналася Хорватія.
по теме
Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій.
Ініціював його Олександр Лукашенко "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі".
Через військову лінію Пхеньян прийняв телефонний дзвінок з Сеула. Напередодні Кім Чен Ин заявив, що це частина зусиль з поліпшення відносин і побудови миру на півострові.
Лукашенко заявил, что в случае агрессии Белоруссия превратится в единую военную базу с Россией. В настоящее время на белорусской территории нет "ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения"
У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже у п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це Оператор газотранспортної системи України.