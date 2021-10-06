Певица Ани Лорак показала эффектные фото в купальнике на отдыхе. Артистка проводит время в Дубае. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует в бассейне в белом бикини, хвастаясь шикарной фигурой. также в кадре рядом поднос с завтраком.

Любовь к ближнему начинается с любви к себе. Посылаю позитивное настроение и желаю доброго утра.

Поклонники активно комментируют фото звезды:

Какая красота, фигура", "Хорошего отдыха спасибо, что делитесь солнышком", "Каролина, ваши фотографии заряжают хорошим настроением и теплом", "Фигура супер", "Шикарная".

Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.

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