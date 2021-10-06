Во Франции задержали судно с кокаином: среди экипажа есть украинец [ Редактировать ]
Во Франции, в городе Дюнкерк, правоохранители задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа был гражданин Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, оказывает консульскую и правовую помощь.
Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.
Читайте также, в Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту, на данный момент известно о 7 погибших и 20 пропавших без вести. Большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.
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