Во Франции, в городе Дюнкерк, правоохранители задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа был гражданин Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, оказывает консульскую и правовую помощь.

Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.

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