COVID-19 в Україні: дванадцять з половиною тисяч людей інфікувались за добу [ Редактировать ]
Загалом, станом на сьогоднішній ранок показникам "помаранчевої" карантинної зони відповідають уже 11 областей України. До посилення карантинних обмежень уже готується столична влада.
Зокрема, планують зобов'язати відвідувачів державних установ мати із собою сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Статистика поширення ковіду в країні дедалі погіршується. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих.
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