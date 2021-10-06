У тренді - захист довкілля. Активісти перервали модний показ "Louis Vuitton" у Парижі. На подіум, разом з моделями, вийшла екоактивістка. Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживацтво дорівнює вимиранню.

Акція тривала недовго - дівчину схопили охоронці й вивели із зали. Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції й заохочувати споживачів купувати більше.